Petrolio e gas | quanto pesa il fattore energia nella guerra in Medio Oriente

Il petrolio e il gas sono da sempre al centro delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ma quanto pesa realmente il fattore energia nel conflitto in atto? Il recente scontro tra petroliere nello Stretto di Hormuz evidenzia come le rotte strategiche e le riserve di risorse siano più che mai un elemento di rischio e potenziale escalation. Scopriamo insieme come l’energia alimenta e complici i conflitti in questa regione cruciale.

Il 17 giugno scorso, mentre Israele e Iran si lanciavano missili per il quinto giorno consecutivo e gli Stati Uniti erano ancora semplici “osservatori” del conflitto, due petroliere si sono scontrate e hanno preso fuoco nei pressi dello Stretto di Hormuz. La Front Eagle, proprietà della norvegese Frontline, trasportava 2 milioni di barili di greggio iracheno ed era diretta a Zhoushan, in Cina, mentre la Adalynn, dell’indiana Global Shipping Holding, non aveva carico e stava navigando verso il Canale di Suez. L’incidente non ha avuto conseguenze gravi: nessuno nei due equipaggi è rimasto ferito, né si sono aperti sversamenti in mare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Petrolio e gas: quanto pesa il fattore energia nella guerra in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: petrolio - pesa - fattore - energia

Ad aprile 2025, per la prima volta nella storia, l’energia #solare ha superato quella #nucleare a livello mondiale: 235 TWh contro 213 TWh. Il fotovoltaico in sei anni ha fatto un balzo impressionante, il nucleare, invece, è fermo da decenni e i nuovi reattori (qua Vai su Facebook

Tensioni in Medio Oriente, Borse in calo e petrolio in volo; Calo dei prezzi di benzina e diesel a giugno: le previsioni; Così Cina e Russia influenzeranno il mercato del petrolio. Report Iea.

Petrolio e gas: quanto pesa il fattore energia nella guerra in Medio Oriente - Il conflitto in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi di petrolio e gas. Lo riporta tpi.it

Perché il prezzo della benzina sale in Italia, se quello del petrolio cala in Borsa? - guerra, ma in Italia tra tasse al 75% e inerzia dei gestori gli automobilisti italiani non hanno ancora visto riduzioni. Da wired.it