Petardo allo stadio con quattro feriti maxi multa al Pordenone FC

Un episodio che ha lasciato il segno e sollevato polemiche: un petardo esploso allo stadio durante l'ultima partita di campionato del Pordenone FC ha causato quattro feriti, portando a una maxi multa di 1.500 euro per la società neroverde. Un richiamo alla responsabilità di tutti nel sostenere il calcio in modo civile e sicuro, affinché episodi come questi non si ripetano.

Un'altra multa per il Pordenone FC, un'altra volta a causa di un petardo. Il giudice sportivo ha multato la societ√† neroverde con 1.500 euro di ammenda per il petardo lanciato l'11 maggio scorso, in cui rimasero ferite quattro persone.¬† Era l'ultima partita di campionato quanto durante il primo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Esplode un petardo in gradinata: feriti quattro tifosi del Pordenone - Grave episodio di violenza agli spalti dello stadio Bottecchia durante la partita tra Pordenone e Union SMT.

Petardo esploso durante la partita del Pordenone: il caso passa alla Procura Federale; Petardo al Bottecchia, indaga la Procura federale: ultras subito dissociati dal gesto; Bomba carta lanciata allo stadio, multato il Nuovo Pordenone Calcio.

Petardo al Bottecchia, indaga la Procura federale: ultras subito dissociati dal gesto - Il Gazzettino - Il cerchio si stringe intorno al teppista che domenica al Bottecchia ha fatto esplodere un petardo che ha ferito quattro persone, mentre sul fronte sportivo l'inchiesta passa alla ... Come scrive ilgazzettino.it

Pordenone calcio stangato dal giudice sportivo: mille euro di multa per il petardo che ha stordito l'arbitro - Il Gazzettino - Mille euro di multa, praticamente il doppio rispetto a quanto si è abituati a sentire nel mondo dei dilettanti. Si legge su ilgazzettino.it