Pet Flower Parade country edition festa speciale per amici pelosi

Preparati a una giornata indimenticabile di divertimento e solidarietà! La Pet Flower Parade – Country Edition, in programma domenica 29 giugno sul bellissimo lago di Endine, trasformerà il parco di Monasterolo del Castello in un paradiso per i nostri amici pelosi. Un evento gratuito e ricco di emozioni, pensato per celebrare la compagnia dei nostri amici a quattro zampe e sostenere cause benefiche. Non perdere questa festa speciale dedicata a chi rende la vita più colorata!

. Un'intera giornata dedicata al divertimento e alla compagnia sul lago di Endine. Domenica 29 giugno, dalle 11 alle 17, il verde parco di Monasterolo del Castello (BG), affacciato sulle incantevoli rive del lago di Endine, accoglie la prima edizione della Pet Flower Parade – Country Edition. Questo evento gratuito, a scopo benefico, invita cani di tutte le razze e dimensioni a trascorrere insieme ai loro proprietari una giornata ricca di relax, gioco e momenti culturali. Si potranno vivere attività coinvolgenti come sfilate colorate, grigliate, giochi divertenti, incontri con veterinari, educatori cinofili e specialisti del settore, set fotografici a tema e stand di realtà importanti e piccole del mondo pet.

