Pestata al parco e bullizzata online | Una doppia violenza inaccettabile Serve fermezza nei provvedimenti

In un’epoca in cui la fragilità delle giovani generazioni richiede attenzione e tutela, episodi come quello di Arceto rappresentano una ferita profonda per tutta la comunità. La doppia violenza subita dalla ragazza, prima al parco e poi sui social, mette in luce la necessità di intervenire con fermezza e determinazione. È tempo di mettere un freno a comportamenti inaccettabili e promuovere rispetto, tutela e solidarietà tra i più giovani.

Picchiata selvaggiamente dalle amiche al parco e poi derisa, per questa stessa ragione, sui social. Quella subita da una ragazzina di 14 anni di Arceto "è un gesto doppiamente violento e grave, che ferisce una giovane e offende profondamente tutta la nostra comunità" considera il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. L’episodio, anticipato ieri dal Carlino, lascia attoniti. Non solo per la violenza in sé, che è già preoccupante ancor più se perpetrata da delle ragazzine minorenni, ma anche per l’accanimento che queste stesse persone avrebbero poi avuto nel deridere online la vittima dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestata al parco e bullizzata online: "Una doppia violenza inaccettabile. Serve fermezza nei provvedimenti"

