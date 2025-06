Pesce scorpione ma non solo sono 4 quelli nei mari italiani a cui fare attenzione | l' allarme di ISPRA e CNR

Attenzione agli oceani italiani: l’ISPRA e il CNR lanciano l’allarme su quattro pesci tropicali invasivi che minacciano la salute e la biodiversità dei nostri mari. Tra questi, il pesce scorpione è solo il primo di una serie di specie da conoscere e tutelare per preservare l’equilibrio degli ecosistemi marini. Scopriamo insieme come riconoscerli e agire per proteggere il nostro patrimonio marino.

ISPRA e CNR annunciano 4 pesci tropicali invasivi (scorpione, palla maculato, coniglio scuro e striato) che minacciano salute e biodiversità.

