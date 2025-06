Perugia Venerdiretta chiude la stagione | ultima puntata stasera su Primantenna

Perugia VenerDiretta chiude questa emozionante stagione con la sua ultima puntata stasera su Primantenna. Dalle luci degli studi di San Sito, i nostri protagonisti Luca Giommini, Alessio Sacco e Giulio Curti saluteranno il pubblico con un finale ricco di sorprese, intrattenimento e ricordi speciali. Non perdere l'appuntamento: a settembre torneremo piĂą carichi che mai per continuare a raccontare Perugia e le sue storie uniche.

In diretta dagli studi di San Sito a Perugia, questa sera, venerdì 27 giugno, alle ore 21.00 andrĂ in onda su Primantenna l’ultima puntata stagionale di Venerdiretta, il programma che ha accompagnato gli spettatori per tutta la stagione con intrattenimento, attualitĂ e ospiti speciali. A salutare il pubblico saranno, come sempre, i volti noti del format: Luca Giommini, Alessio Sacco e Giulio Curti, che daranno appuntamento a settembre per una nuova edizione ricca di novitĂ . Con questa puntata si conclude il ciclo di dirette del venerdì sera, diventate ormai un appuntamento fisso per tanti affezionati telespettatori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it