Perisic rinnova il contratto col PSV | l’ex Inter si conferma certezza!

Ivan Perisic torna sotto i riflettori: l’ex Inter rinnova col PSV fino al 2027, confermandosi una certezza nel panorama europeo. Dopo aver lasciato l’Inter nel 2022 e aver percorso esperienze al Tottenham, il croato continua a brillare nei Paesi Bassi, regalando entusiasmo ai tifosi. Un momento di grande soddisfazione per Ivan, che dimostra quanto sia ancora protagonista nel calcio internazionale. E questa storia di successo promette di proseguire ancora a lungo...

Ottimo momento per Ivan Perisic. L’ex centrocampista dell’Inter, ancora nel cuore dei tifosi nerazzurri, rinnova il contratto col PSV, vincitrice del campionato olandese. RINNOVO – Il PSV Eindhoven non vuole più fare a meno di Ivan Perisic. Il club olandese ha resto noto quest’oggi il prolungamento di contratto del centrocampista croato, fino a giugno 2027. Il giocatore, che ha lasciato l’Inter nel 2022, dopo l’esperienza al Tottenham e quella brevissima all’Hajduk Spalato, ha trovato dallo scorso settembre un nuovo equilibrio e ha messo definitivamente alle spalle il brutto infortunio al crociato che lo ha costretto ad un lungo stop. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Perisic rinnova il contratto col PSV: l’ex Inter si conferma certezza!

