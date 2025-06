Periodo rovente per Samsung | i nuovi pieghevoli arriveranno quasi subito mentre la One UI 8 è sempre più vicina

Samsung si prepara a un autentico periodo di fuoco, con i nuovi dispositivi pieghevoli in arrivo in tempi record e l'attesa per One UI 8 e One UI 8 Watch che si accorciano sempre di più. L'azienda coreana si appresta a rivoluzionare ancora una volta il mercato, offrendo innovazioni sorprendenti e aggiornamenti che promettono di stravolgere l'esperienza utente. Ecco quando potremo mettere le mani sui nuovi modelli e le ultime novità software.

