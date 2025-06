Perdono chi mi ha considerato colpevole ma non lo cercherò mai più Trump? Potrei dirgli che il potere è solo una questione di percezione… | così Kevin Spacey

Kevin Spacey, da Rimini con un messaggio di perdono e riflessione, rivela come le accuse abbiano trasformato il suo percorso personale e professionale. In un mondo dove il potere è spesso solo una percezione, la sua storia ci invita a riflettere su giustizia, perdono e resilienza. Ma cosa significa davvero il perdono in un'epoca di scandali e verità nascoste? Scopriamolo insieme.

“Perdono chi ma ha considerato colpevole, ma non lo cercherò mai più”. Questa la cartolina che Kevin Spacey spedisce da Rimini con mittente Hollywood. A margine di una masterclass della prima edizione dell’ Italian Global Series Festival, il 65enne premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty è tornato a commentare l’intricato periodo in cui venne accusato di molestie sessuali. “Questa esperienza mi ha permesso di fermarmi, di valutare e ascoltare”, ha ricordato Spacey. “Sono estremamente grato alle persone che nel campo dell’industria cinematografica mi sono state accanto e che hanno aspettato il risultato processuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Perdono chi mi ha considerato colpevole, ma non lo cercherò mai più. Trump? Potrei dirgli che il potere è solo una questione di percezione…”: così Kevin Spacey

