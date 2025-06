Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo | quarantasettenne gravissimo

Un grave incidente scuote Trieste: un uomo di 47 anni ha perso il controllo dello scooter, schiantandosi contro un palo e finendo in condizioni critiche. Le sue condizioni, fin dai primi momenti, sono apparse estremamente serie. La tragedia si è consumata ieri sera nei pressi del centro commerciale, lasciando la comunità in apprensione. Resta da capire se ci siano margini di speranza per il suo recupero.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Nella serata di ieri 26 giugno un quarantasettenne triestino è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto nei pressi del centro commerciale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: quarantasettenne - perde - controllo - scooter

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: gravissimo un uomo; Incidente su via Casilina, 47enne perde il controllo della moto e muore; Incidente stradale ad Angri, il rider Giuseppe muore a 47 anni mentre fa le consegne in scooter.

Imperia: perde il controllo dello scooter e si schianta contro la saracinesca di un garage. Ferito un 30enne - Un giovane di circa 30 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio scooter ... Segnala imperiapost.it

Perde il controllo dello scooter e finisce in un canale, morto un 52enne di Trasaghis - L'impatto è stato fatale per Leandro Zanussi, 52 anni di Trasaghis morto nell' incidente avvenuto intorno alle 5. Si legge su rainews.it