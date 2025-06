Perde il controllo della moto e si ribalta su via Laurentina | morto un uomo di 43 anni

Tragedia sulla via Laurentina: un uomo di 43 anni ha perso il controllo della moto, finendo tragicamente sull'asfalto. L’incidente avvenuto all'incrocio con via dei Castelli Romani ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le misure che potrebbero essere adottate per prevenire future tragedie.

Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale ieri sera su via Laurentina, all'incrocio con via dei Castelli Romani. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo della sua moto, ribaltandosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

