Percorso immersivo nel verde del parco di Villa Silvia Carducci

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: mercoledì 2 luglio, il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un’oasi di scoperta e relax. Attraverso un percorso immersivo tra fiori, alberi e sentieri nascosti, riscopriremo il legame profondo tra natura ed esseri umani. Guidati da esperti come Daniela Baldacci e Pamela Bruno, lasciatevi coinvolgere in un viaggio che nutre mente e spirito, portandovi più vicini alla bellezza del nostro ambiente.

Mercoledì 2 luglio all'interno del parco di Villa Silvia Carducci viene organizzato un percorso immerso nel verde alla riscoperta dell'ambiente circostante e del legame tra natura ed esseri umani. A guidare l'evento sono Daniela Baldacci, ricercatrice in campo ambientale, e Pamela Bruno, con una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

