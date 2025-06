Percorsi sostegno docenti con tre anni di servizio art 6 Ministero annuncia anche un secondo ciclo

Il mondo dell'istruzione si prepara a nuove opportunità con i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio, come previsto dall'articolo 6 del DL 71/2024. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato un primo ciclo dedicato, ma nel decreto n. 1657 del 26 giugno 2025 si apre anche la possibilità di un secondo ciclo, ampliando notevolmente le chance di formazione e crescita professionale per gli insegnanti.

