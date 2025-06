Perché si indaga sul suicidio del bagnino a Chiari e cosa c'entrerebbe il bimbo di 4 anni annegato in piscina

Un mistero avvolge Chiari, dove la morte di Matteo Formenti e il tragico annegamento di un bambino di 4 anni si intrecciano in un’indagine complessa. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma cosa lega realmente questi eventi? È un caso di pura sventura o un collegamento più profondo? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, ancora tutta da chiarire.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte di Matteo Formenti. Il 37enne risultava essere indagato per il decesso di un bimbo di 4 anni, annegato nella piscina in cui lavorava come bagnino. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se i due eventi siano collegati. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

