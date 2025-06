Perché sarebbe pericoloso rendere balneabili i navigli di Milano

L’idea di rendere balneabili i Navigli di Milano accende il dibattito tra innovazione e sicurezza. Con il caldo estivo e poche piscine pubbliche disponibili, la proposta sembra allettante, ma gli esperti avvertono: i rischi superano i vantaggi. Le sponde cementate e le imbarcazioni in movimento rappresentano infatti una minaccia concreta per chi desidera immergersi nei canali. La sicurezza prima di tutto: un’ipotesi che, per ora, sembra irrealizzabile.

Il caldo e il numero ridotto di piscine pubbliche a Milano riapre il dibattito sulla balnabilità dei navigli. L'idea però è irrealizzabile, come hanno spiegato a Fanpage.it gli esperti di Ats e frequentatori dei navigli. Il problema principale è la sicurezza: le sponde cementate e verticali renderebbero difficile risalire dall'acqua e le imbarcazioni che percorrono i canali potrebbero essere pericolose per i bagnanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

