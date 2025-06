Perché oggi non si giocano partite del Mondiale per Club e quando iniziano gli ottavi con Inter e Juve

Oggi il Mondiale per Club si prende una pausa, con nessuna partita in programma mentre si attende l’inizio degli ottavi con le sfide di Inter e Juventus. Nel frattempo, il mercato entra nel vivo: la FIFA ha aperto una finestra speciale di trasferimenti dal 27 giugno al 3 luglio, offrendo ai club un'opportunità unica di rinforzare le proprie squadre. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e le sorprese che ci attendono!

Il Mondiale per Club oggi non ha in programma partite. Dopo la conclusione della prima fase a gironi e in attesa di quella ad eliminazione a partire dagli ottavi è tempo di mercato: la FIFA ha infatti predisposto una ulteriore "finestra" speciale che inizia oggi 27 giugno e si conclude il prossimo 3 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

