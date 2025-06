Perché Netanyahu è un nemico utile

Perché Netanyahu rappresenta un nemico utile? Dalla retorica anti-terrorismo di Bush agli ultimi anni, l’attenzione si è spesso concentrata sull’Iran, considerato una minaccia nucleare. Tra tensioni e trattative, la guerra sembrava un’ultima spiaggia, ma non si è mai davvero materializzata. La presenza di Netanyahu, con le sue posizioni decise, ha spesso funzionato come catalizzatore per mantenere alta la tensione e giustificare interventi strategici, dimostrando come a volte un avversario possa diventare un alleato involontario nel gioco geopolitico.

Era dai tempi della guerra al terrorismo di bushiana memoria che si sentiva parlare di un attacco contro l'Iran e del rischio che Teheran riuscisse a ottenere l'atomica. Anno dopo anno, in forma diversa, adeguandosi al cambio dei modi e dei tempi della guerra, le indiscrezioni di uno scontro tornavano, con picchi di tensione anche notevoli, ma la guerra sembrava quasi il deterrente che nessuno voleva davvero. Sembrava che la questione del nucleare iraniano si sarebbe in qualche modo risolta senza permettere che Teheran avesse l'atomica. Tuttavia, alla lunga, lo scontro diretto e su ampia scala tra Israele e Iran, con tanto di coinvolgimento attivo degli Stati Uniti, è arrivato davvero, e guardando alle reazioni non solo del mondo occidentale, ma anche di alleati storici degli ayatollah, sembra quasi che la cosa sia stata accolta con l'atteggiamento con cui si accoglie qualcosa di inevitabile.

