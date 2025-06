Perché Mara Venier non è andata alla presentazione dei palinsesti Rai

Si è fatta sentire l'assenza di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai, ma ci sarebbe una spiegazione.

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 è stato confermato il duo di conduttori per la prossima edizione di Domenica In Mara Venier non sarà più sola al timone del varietà della domenica pomeriggio, bensì sarà affiancata da Gabriele Corsi. An Vai su Facebook

Translate postA #Domenicain cambiano capo autore e capo progetto, #MaraVenier adirata potrebbe non andare a Napoli alla presentazione dei palinsesti #Rai. Incerta la presenza di #AntonellaClerici (attriti economici e malumore per lo spostamento di #The Vai su X

Mara Venier, perché era assente alla presentazione dei palinsesti Rai? I problemi di salute del marito: «Dopo 8 mesi ci spostiamo» - La zia d'Italia viene confermata alla guida di Domenica In ma non si trovava a Napoli per l'evento della presentazione. Da ilmattino.it

