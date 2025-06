Perché Mara Venier condurrà la nuova Domenica In con Gabriele Corsi | Innovazione nel varietà di Rai1

Mara Venier si prepara a stupire il pubblico con una novità entusiasmante: nel nuovo ciclo di Domenica In, sarà affiancata da Gabriele Corsi, portando un tocco di freschezza e originalità. La conferma arriva direttamente dai palinsesti Rai 2025/2026, dove si parla di innovazione e rimodulazione del classico varietà. Un matrimonio perfetto tra esperienza e spirito giovane: il futuro della domenica televisiva promette emozioni e sorprese.

Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In sarà affiancata da Gabriele Corsi. Lo ha confermato oggi, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 20252026 Angelo Mellone: "Questione di rimodulazione e innovazione dentro il varietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

