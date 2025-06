Perché la gentilezza è ciò di cui i bambini hanno davvero bisogno in vacanza | L'estate non è così spensierata

Perché la gentilezza è ciò di cui i bambini hanno davvero bisogno in vacanza? L'estate, spesso vista come un periodo di gioia e leggerezza, nasconde anche insidie emotive, specialmente dopo la pandemia. Tuttavia, secondo una ricercatrice canadese, i genitori possono trasformare questa stagione in un'occasione di crescita, attraverso gesti di affetto, ascolto attento e routine rassicuranti. Creando un ambiente stabile, si favorisce la resilienza e si prepara i più piccoli ad affrontare con fiducia le sfide future.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l'estate non porta solo gioia e spensieratezza, ma anche un certo bagaglio di incertezze che, soprattutto dopo la pandemia, possono disorientare e mettere a disagio i bambini. Secondo una ricercatrice canadese però, i genitori possono aiutare i loro piccoli attraverso la gentilezza, l'ascolto e l'impostazione di nuove routine sicure, creando un ambiente emotivamente stabile che favorisca la resilienza e il benessere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

