Perché Khamenei si considera vincitore contro Usa e Israele?

Dopo oltre una settimana di silenzio, l’ayatollah Ali Khamenei si presenta nuovamente come protagonista, rivendicando con orgoglio i successi della Repubblica islamica contro Israele e gli Stati Uniti. Con un messaggio televisivo che suona come una vittoria annunciata, la Guida Suprema iraniana esprime soddisfazione e fiducia nel futuro del Paese. Ma cosa nasconde questa dichiarazione e quali sono le ripercussioni di questa vittoria annunciata?

Dopo oltre una settimana di silenzio, l’ayatollah Ali Khamenei è tornato a farsi sentire con un video messaggio che suona come una dichiarazione di vittoria. La Guida Suprema iraniana, parlando alla nazione attraverso la televisione di Stato, ha rivendicato il successo della Repubblica islamica su due fronti: contro Israele e contro gli Stati Uniti. “Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione dell’Iran per la vittoria sul falso regime sionista”, ha dichiarato Khamenei nel suo primo intervento pubblico dall’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele. Un messaggio che arriva in un momento delicato, quando la regione cerca ancora di metabolizzare gli ultimi sviluppi del conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Perché Khamenei si considera vincitore contro Usa e Israele?

