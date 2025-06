Peracchini attacca sulla cultura | L' oligarchia della sinistra è tramontata

Pierluigi Peracchini traccia un nuovo percorso culturale per La Spezia, smascherando l’oligarchia della sinistra e rimarcando il suo impegno nel restituire alla città una politica culturale aperta e moderna. Dopo otto anni di sfide e trasformazioni, la Spezia si prepara a brillare come finalista a "Capitale Italiana della Cultura", simbolo di un cambiamento profondo e condiviso. È l’inizio di una nuova era, fatta di inclusione e innovazione.

La Spezia, 27 giugno 2025 – “L’unico contenitore che orgogliosamente abbiamo svuotato è stata l’oligarchia culturale della sinistra: dal 2017 siamo passati dalla cultura appannaggio di pochi, territorio di lottizzazioni e regolamenti di conti all’interno della sinistra, a La Spezia finalista a 'Capitale Italiana della Cultura' ” – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, oggi, 27 giugno, a distanza di 8 anni dall'elezione a primo cittadino. “L’obiettivo dell’oligarchia culturale della sinistra è stata per anni la volontà di mantenere nelle mani di pochissimi attività che non solo non avevano alcun riscontro di qualità o di pubblico, ma erano del tutto invise agli spezzini che preferivano partecipare a spettacoli teatrali, mostre, concerti promosse da altre città e non dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it