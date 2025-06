Per la Sanità la coperta è corta ma per le armi i soldi si trovano | parla il capogruppo del M5S in Commissione Affari Sociali della Camera Quartini

Nel cuore delle sfide sanitarie italiane, il Movimento 5 Stelle si propone di rinnovare il Servizio Sanitario Nazionale con una proposta di legge innovativa. Andrea Quartini spiega come questa iniziativa mira a risolvere le criticità attuali, garantendo un miglioramento reale e duraturo. La questione non riguarda solo le risorse, ma anche l’organizzazione e le agevolazioni fiscali, perché solo così si può costruire un sistema più equo ed efficiente.

Andrea Quartini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali della Camera, lei ha presentato una proposta di legge sul “finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale”, nonché di “delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare”. Ci spiega meglio? “La proposta di legge ci avrebbe permesso di affrontare le numerose criticità del nostro Servizio sanitario nazionale con misure strutturali, puntando su finanziamenti adeguati, equità territoriale, trasparenza, digitalizzazione e riorganizzazione del personale e delle prestazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Per la Sanità la coperta è corta, ma per le armi i soldi si trovano”: parla il capogruppo del M5S in Commissione Affari Sociali della Camera, Quartini

In questa notizia si parla di: capogruppo - sanità - coperta - corta

Sanità: la capogruppo Lega in Consiglio regionale Meini incontra il nuovo direttore generale Aoup - Questa mattina, Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha incontrato il nuovo direttore generale dell'Aoup, la dott.

“Quando si parla di diritti dei lavoratori, o meglio dei dipendenti regionali, per il Governo Emiliano la coperta è sempre corta e, paradossalmente, secondo l’assessore al Bilancio, Fabiano Amati, toccherebbe addirittura a noi dell’opposizione non solo segnalar Vai su Facebook

“Per la Sanità la coperta è corta, ma per le armi i soldi si trovano”: parla il capogruppo del M5S in Commissione Affari Sociali della Camera, Quartini; SANITA’, QUARTINI (M5S): “COPERTA CORTA? PER ARMI GOVERNO METTE 100 MILIARDI”; VENEZIA : Cala il sipario sull’era Zaia con nuovi debiti e una coperta troppo corta. Chiediamo la messa in sicurezza delle finanze regionali prima che sia troppo tardi.