Per la prima volta uno studente affetto da Sla si laurea in Teologia a Palermo con 110 e lode

Una storia di incredibile determinazione e fede che ispira tutti noi: per la prima volta, uno studente affetto da SLA si laurea in teologia a Palermo con 110 e lode. Michele La Pusata, nato a Barrafranca, dimostra che con coraggio e innovazione è possibile superare ogni ostacolo, illustrando la sua tesi attraverso un dispositivo rivoluzionario. Questa vittoria segna un traguardo straordinario e apre nuove speranze per molte persone.

Per la prima volta, uno studente affetto da Sla si è laureato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo. Michele La Pusata, originario di Barrafranca, in provincia di Enna, che da 18 anni convive con la sclerosi laterale amiotrofica, illustrando la tesi attraverso un dispositivo che.

