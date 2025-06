Per imitare Milly Carlucci sono andata in crisi totale poi ho capito due cose che fa… Monica Setta? Umanamente mi dispiace che se la sia presa ma satira e parodia devono essere libere | parla Giulia Vecchio

Per imitare Milly Carlucci sono andata in crisi totale, ma ho capito due cose fondamentali: la satira e la parodia devono essere libere. Giulia Vecchio, la rivelazione dell’anno secondo pubblico, social e TvTalk, ha conquistato tutti con il suo talento e la sua spontaneità. Attrice di grande esperienza, ha brillantemente interpretato personaggi che hanno fatto discutere, dimostrando che l’umorismo autentico nasce dalla libertà di espressione.

È lei la rivelazione dell’anno e lo è secondo il pubblico, i social e pure TvTalk che le ha dato il premio dedicato a questa categoria. Stiamo parlando di Giulia Vecchio, volto del Gialappashow. Attrice con una lunga e importante gavetta alle spalle, protagonista di fiction e spettacoli teatrali, con la sua Milly Carlucci ha entusiasmato tutti e anche con la sua Monica Setta (tutti, meno che la stessa Monica Setta): “Le imitazioni le ho sempre fatte, fin da quando ero piccola, come arma per divertire parenti e amici, per intrattenere a feste, battesimi e cresime. Anche ai provini le proponevo: prendevo spunto da persone che conoscevo, oppure puntavo su dialetti e accenti particolari”, racconta al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per imitare Milly Carlucci sono andata in crisi totale, poi ho capito due cose che fa… Monica Setta? Umanamente mi dispiace che se la sia presa ma satira e parodia devono essere libere”: parla Giulia Vecchio

