Pensioni di luglio in provincia di Perugia | ecco le date dei pagamenti agli sportelli o postmat

Se sei in provincia di Perugia e aspetti le pensioni di luglio, abbiamo buone notizie: Poste Italiane ha annunciato che i pagamenti inizieranno martedì 1° luglio in tutti i 195 uffici postali della zona. Che tu preferisca ritirare la pensione allo sportello o tramite Postamat, saprai esattamente quando sarà possibile. Scopri subito tutte le date e organizza al meglio il tuo accesso ai tuoi diritti.

Poste Italiane ha comunicato che in tutti i 195 uffici postali della provincia di Perugia le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1. Sempre nella stessa data le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

