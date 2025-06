Pensionati all' estero la classifica dei paradisi fiscali | fuga dal Portogallo prima la Spagna ma in Tunisia è boom tra gli statali

Sei un pensionato italiano in cerca di soluzioni vantaggiose per il tuo futuro? Scopri la classifica dei paradisi fiscali più amati, dove la Spagna si conferma al primo posto, seguita dalla Tunisia, con Hammamet che sta diventando una meta sempre più popolare. Un vero e proprio boom tra gli statali italiani: quale sarà la scelta migliore per te?

La classifica dei Paesi preferiti dai pensionati italiani che si trasferiscono all'estero per motivi di convenienza fiscale vede ora primeggiare la Spagna, seguita da Tunisia (Hammamet risulta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensionati all'estero, la classifica dei paradisi fiscali: fuga dal Portogallo, prima la Spagna (ma in Tunisia è boom tra gli statali)

Campagna RedEst 2025: guida INPS per i pensionati residenti all’estero - L’INPS ha lanciato la Campagna RedEst 2025, rivolta ai pensionati residenti all’estero che percepiscono prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.

È arrivata la risposta della Spagna alle minacce di dazi di Donald Trump, dopo il rifiuto di Sanchez di aumentare al 5% le spese Nato. Stavolta non per bocca di Sanchez ma della ministra della Difesa, la socialista ed ex giudice Margarita Robles. Ed è una lezi Vai su Facebook

