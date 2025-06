Pedullà contro di Giovambattista | Fai nomi e cognomi delle notizie circolate ad arte per correttezza A me sembra che le…

In un clima di tensione e polemiche, Luigi Pedullà si scaglia contro Giovanni Giovambattista, chiedendogli di fare nomi e cognomi delle notizie false circolate ad arte. Intanto, in casa Lazio regna il caos: il mercato è bloccato dalla Covisoc a causa dei limiti Uefa superati. Si parla anche di una possibile fuga di Maurizio Sarri prima del ritiro, alimentando ulteriori tensioni e incertezze. La verità sta emergendo, ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere.

In queste ultime ore in casa Lazio c'è molto caos per il mercato bloccato dalla Covisoc, perchè sono stati superati i limiti imposti dall'Uefa. Alcuni siti hanno riportato anche la preoccupazione di mister Maurizio Sarri che non sarebbe stato a conoscenza di questa dura limitazione e che starebbe pensando ad andare via prima del ritiro.