Pedicure 2025 | i colori che fanno impazzire

La pedicure dell’estate 2025 unisce stile e creatività, adattandosi a ogni personalità con colori che esprimono energia, leggerezza e libertà. Ecco le nuance da provare. Tra le tonalità protagoniste spiccano il corallo acceso, il fucsia e l’arancio vitaminico, ideali per esaltare l’abbronzatura. Grande ritorno anche per i pastelli, come il lilla, il verde menta e l’azzurro cielo, perfetti per un look fresco e delicato. Non mancano i neutri sofisticati: beige rosati, nude, french e bianco gesso si confermano scelte eleganti e versatili. A seguire, per chi ama osare: il viola, il blu elettrico e il rosso ciliegia regalano un tocco di carattere. 🔗 Leggi su Amica.it