Paziente aggredisce un Oss del Pronto soccorso di Polla | la denuncia della Cisl

Un episodio che scuote ancora una volta il mondo della sanità salernitana: un operatore socio-sanitario del Pronto Soccorso di Polla è stato brutalmente aggredito. La Cisl Salerno denuncia con fermezza questa grave violenza, sottolineando l’urgenza di proteggere chi ogni giorno si dedica con dedizione alla cura dei pazienti. È ora di fermare questa escalation e garantire sicurezza e rispetto a tutti gli operatori sanitari.

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario della provincia di Salerno. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, a Polla, nel Pronto soccorso del "Luigi Curto". La denuncia. I delegati della Cisl Salerno hanno denunciato la grave aggressione subita ad un Oss del Pronto Soccorso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

