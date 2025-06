Pavia studentessa di 22 anni in Rianimazione dopo una misteriosa caduta dalla finestra

Una giovane studentessa di 22 anni si trova ora in rianimazione dopo una misteriosa caduta dalla finestra avvenuta all’alba di ieri a Pavia. Le circostanze ancora da chiarire e le condizioni critiche della ragazza hanno scatenato un’attenzione mediatica e investigativa intensa. Gli specialisti dell’ospedale San Matteo stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita e capire cosa abbia portato a questa tragica vicenda. Seguiranno aggiornamenti sui suoi progressi e sulle indagini in corso.

Pavia, 27 giugno 2025 – È stata operata ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione la studentessa di 22 anni trovata all'alba di ieri mattina sul selciato di via XX settembre. Gli specialisti dell' ospedale San Matteo hanno deciso d'intervenire per effettuare una decompressione midollare nella speranza che la giovane possa recuperare l'uso degli arti che al momento appare compromesso. pavia - pronto soccorso san matteo serale notturna ospedale - foto torres Ricoverata nel reparto di rianimazione, in coma e intubata, la giovane non ha ancora potuto spiegare che cosa sia accaduto e per quale motivo abbia fatto un volo di sei metri cadendo da una finestra del suo appartamento.

