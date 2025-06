Patrizio Chianese chiude il banco degli hot dog ad Afragola | Vado a Malta

Patrizio Chianese, il celebre TikToker conosciuto per il suo banco di hot dog ad Afragola, chiude l’attività prima di trasferirsi a Malta. Il suo video virale svela che l’assenza del permesso per operare in strada sarebbe colpa del Comune di Afragola, scatenando un acceso dibattito online. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente decisione e cosa riserva il futuro per Patrizio. Continua a leggere per non perderti nulla!

L'annuncio del TikToker in un video diventato virale in cui spiega che l'assenza del permesso per stare in strada sarebbe dovuta al Comune di Afragola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: afragola - patrizio - chianese - chiude

Afragola, bufera sul video dell’hot dog: il tiktoker Patrizio Chianese si difende dalle accuse Vai su Facebook

Patrizio Chianese chiude il banco degli hot dog ad Afragola: Vado a Malta; Patrizio Chianese chiude il carretto degli hot dog ad Afragola: “Qui non si può lavorare”; Patrizio Chianese, chi è il tiktoker del video con la mamma di Martina: gli hot dog, il progetto (fallito) con.

Patrizio Chianese chiude il carretto degli hot dog ad Afragola: “Qui non si può lavorare” - Sui social sta andando virale un nuovo video pubblicato da Patrizio Chianese, il popolare tiktoker noto per il suo carretto degli hot ... Lo riporta internapoli.it

“Vi chiedo scusa”, Patrizio Chianese chiude la paninoteca a Napoli ‘Ti fidi di me?’ - Patrizio Chianese, famoso tiktoker di Afragola, chiude (almeno momentaneamente) il suo locale “Ti fidi di me? Riporta internapoli.it