Patrese svela l'offerta alla moglie di Schumacher per provare a risvegliarlo | Corinna ha detto no

Un retroscena che scuote il cuore degli appassionati di sport e di umanità: Riccardo Patrese si è offerto di aiutare Michael Schumacher a risvegliarsi dopo l'incidente sugli sci, ma la moglie Corinna ha rifiutato. Una scelta difficile, dettata dall'amore e dalla speranza, che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di prova.

Riccardo Patrese, ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton, ha raccontato che si offrì di provare a risvegliare il campione tedesco dopo l'incidente sugli sci: "Ma la moglie Corinna ha detto no, che non era il momento. Quel momento non è mai arrivato". 🔗 Leggi su Fanpage.it