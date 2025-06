Passeggiata all' area naturalistica Casino Riva

Scopri un angolo di paradiso tra natura e biodiversità con la passeggiata all'area naturalistica Casino Riva, un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di cave rinaturalizzate e habitat unici. Organizzata dall’Ecomuseo Aquae Planae in occasione della terza edizione del Barbo Fest, questa escursione di domenica 29 giugno promette un’esperienza coinvolgente e educativa. Un appuntamento ideale per apprezzare la ricchezza della natura e riscoprire il valore delle aree umide, un vero tesoro da preservare.

A cura di Ecomuseo Aquae Planae e in occasione della terza edizione del Barbo Fest, domenica 29 giugno, con partenza alle 9 dall'Area Naturalistica Casino Riva di Via Ponzilovo a Ronco all'Adige, viene proposta la visita all'area umida di 10 ettari composta da Cave rinaturalizzate, oggi habitat. 🔗 Leggi su Veronasera.it

