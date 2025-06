Passeggero accusa malore sul volo Linz-Bari | soccorso da personale medico all' atterraggio

Questa mattina, un passeggero del volo Ryanair FR7839 proveniente da Linz ha avuto un improvviso malore durante il viaggio. All'atterraggio a Bari, il personale medico è intervenuto prontamente per assisterlo. La sua condizione è sotto controllo e si spera in una pronta ripresa. L'evento sottolinea l'importanza di una rete di emergenza efficiente e pronta all'uso in aeroporto.

Questa mattina un passeggero del volo Ryanair FR7839, partito alle 8 del mattino da Linz, in Austria, e atterrato a Bari alle 9:42, ha accusato un malore mentre si trovava a bordo dell'aeromobile. Una volta giunto all'aeroporto di Bari-Palese "Karol Wojtyla", l'uomo è stato soccorso e.

