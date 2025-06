Parola agli ufficiali di gara | Emozioni uniche Ma adesso serve un ricambio generazionale

parola agli ufficiali di gara, custodi della sicurezza e dell’equilibrio su pista. Emozioni uniche si mescolano a responsabilità cruciali, rendendo ogni competizione un’esperienza indimenticabile. Ora, però, è tempo di un ricambio generazionale: nuove energie e competenze per mantenere alta la passione e la professionalità nel cuore di ogni evento automobilistico. Solo così il motore dell’adrenalina continuerà a girare al massimo.

Il circuito di una gara è accompagnato da emozioni forti: quelle che animano i piloti professionisti, con i loro navigatori, e quelle che scandiscono la vita e le giornate degli addetti ai lavori. Dietro ogni idolo e beniamino del pubblico c'è un lavoro incessante di costruzione e messa in sicurezza, non si corre se prima non è tutto a posto e rodato nella maniera migliore. Un evento automobilistico ha bisogno di partecipanti, ma anche di esperti che sappiano fin dove i piloti possano spingersi e soprattutto riescano a tenere insieme i principi fondamentali per la riuscita di un evento automobilistico: affidabilità e sicurezza.

