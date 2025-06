Paredes verso il Boca Riquelme | Qui ha le porte aperte

con Boca Juniors e in particolare al talento Riquelme, considerato una pedina strategica per rafforzare il centrocampo giallorosso. Con le porte aperte verso il giovane argentino, la Roma punta a consolidare la propria competitività e a scrivere un nuovo capitolo di successi. La rivoluzione estiva promette emozioni e sorprese: il mercato è appena iniziato, e i tifosi sono già in fermento.

L'inizio della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando sempre di più e la Roma non vuole farsi cogliere impreparata. Desiderosi di qualificarsi in Champions League, i giallorossi vogliono dar vita ad un progetto ambizioso sotto ogni punto di vista. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro, per costruire una rosa completa in ogni reparto. Il focus del dirigente italiano starebbe andando alla situazione legata al Fair Play Finanziario, con il club che dovrà incassare almeno 1012 milioni di euro di plusvalenza per rientrare nei paletti. Per questo motivo, diventa cruciale vendere alcuni elementi che non rientrerebbero nelle idee dei capitolini.

