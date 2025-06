Parco Peccei | si rigenera il cuore verde di Barriera di Milano

Il Parco Peccei si trasforma, tornando a essere il cuore verde di Barriera di Milano, grazie a un innovativo progetto di rigenerazione urbana. Un mix vincente di arte, design e partecipazione attiva, ideato dall’IAAD di Torino, che coinvolge la comunità in un percorso di rinascita sostenibile. Un esempio di come l’interdisciplinarità possa ridisegnare il nostro spazio pubblico e rafforzare il senso di appartenenza. La rinascita del Parco Peccei è il primo passo verso un quartiere più vivo e inclusivo.

