Parco della Salina, utile di 29mila euro.

Il Parco della Salina di Cervia celebra un brillante risultato nel bilancio consuntivo 2024, con un utile di 29mila euro approvato all’unanimità dal CDA e dall’assemblea dei soci. Dopo anni difficili segnati dall’alluvione che ha devastato la zona, il 2024 segna una vera e propria rinascita, simbolo di ripartenza e speranza per la Romagna. Un anno di sfide superate e di nuovi traguardi, pronti a scrivere un futuro sempre più sostenibile e resiliente.

Con voto favorevole e unanime il bilancio consuntivo 2024 del Parco della Salina di Cervia è stato presentato al cda (in data 27 marzo), e approvato dall'assemblea dei soci (il 29 aprile); l'utile è di 29mila euro. Il 2024 è stato un anno di ripartenza per la Salina di Cervia e per la Romagna, dopo che due anni fa l'alluvione ha distrutto tutto. Nel corso dell'esercizio 2024 sono continuati i riflessi negativi derivanti dall'alluvione di maggio 2023 sia come attrezzature ancora non disponibili, sia come immobili ancora da ripristinare in toto, sia come personale dipendente (in buona parte ancora in cassa integrazione).