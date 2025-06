Parco dei Renai | riapre la spiaggia e torna la balneazione nel lago

Il Parco dei Renai di Signa riapre la spiaggia e torna la balneazione nel lago, portando un tocco di mare a pochi passi da Firenze. Dopo le piene che hanno temporaneamente interrotto l’accesso, ora l’area attrezzata è pronta ad accogliere visitatori desiderosi di rinfrescarsi e godersi un’estate all’aperto. Un’occasione unica per vivere il parco in modo nuovo, tra relax e divertimento, proprio nel cuore della Toscana.

Firenze, 27 giugno 2025 – Un tuffo in mare proprio dietro casa. Torna infatti accessibile, da domani, la spiaggia dei Renai di Signa. Lo spazio attrezzato del grande parco della Piana fiorentina verrĂ aperto al pubblico, dopo lo stop imposto dalle piene di Bisenzio e Arno dei mesi scorsi. Le acque dei due fiumi (in totale almeno 15 milioni di mc d’acqua) erano infatti entrate in grande quantitĂ nell’area verde, che viene utilizzata anche come cassa di espansione, per evitare danni e allagamenti nelle zone abitate. Una funzione prevista insomma, ma che comunque ha imposto una serie di interventi importanti di sistemazione, che si sono appena conclusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it