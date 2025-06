Parcheggio ChorusLife | adeguamento delle tariffe investimenti sulla mobilità e nuovi servizi per la città

Bergamo si prepara a vivere un cambiamento importante nel settore della mobilità e dei servizi cittadini. Con l'adeguamento delle tariffe del parcheggio Chorus Life, che conta 831 posti tra auto, ciclomotori e motocicli, e nuovi investimenti dedicati, la città si conferma all’avanguardia. La collaborazione tra il Comune e Chorus Life Spa mira a migliorare la qualità della vita e offrire soluzioni più accessibili per tutti. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e smart.

Bergamo. Con una delibera approvata dalla Giunta comunale, è stato rivisto il regime tariffario del parcheggio a pagamento interrato ad uso pubblico di Chorus Life, che offre 831 stalli tra auto, ciclomotori e motocicli. Il provvedimento, frutto della collaborazione tra Comune di Bergamo e Chorus Life Spa, introduce un’unica tariffa diurna da lunedì a venerdì, modifica le tariffe serali, conferma e introduce agevolazioni per diverse categorie di utenti oltre a definire le scadenze di investimenti infrastrutturali nell’area. Il nuovo regime tariffario, in vigore da sabato 28 giugno prevede: fascia diurna dalle ore 3 alle ore 18: tariffa oraria massima di 1,80 euro (in precedenza applicata solo per le prime tre ore di utilizzo). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Parcheggio ChorusLife: adeguamento delle tariffe, investimenti sulla mobilità e nuovi servizi per la città

