Parcheggio a pagamento e vandalismo a Fiumicino Il Movimento Tricolore | Gratuità per i dipendenti aeroportuali

a proposta innovativa: la gratuità del parcheggio per i dipendenti aeroportuali. Un gesto concreto che mira a rafforzare il rispetto e la sicurezza, riducendo le criticità e valorizzando chi lavora ogni giorno in aeroporto. Solo attraverso misure efficaci e solidarietà si può costruire un ambiente di lavoro più sicuro e dignitoso.

Fiumicino, 27 giugno 2025 – Dopo l’atto vandalico che ha colpito decine di veicoli in sosta nel parcheggio P5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, il tema della sicurezza e del costo dei parcheggi per i dipendenti torna al centro del dibattito. Il Movimento Progetto Tricolore, guidato da Cristian Terrevoli, ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori danneggiati, definendo quanto accaduto un “fallimento del sistema di controllo”, e lanciando una proposta concreta: rendere gratuiti i parcheggi aziendali per il personale aeroportuale. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto un individuo in stato di evidente alterazione introdursi nel parcheggio e danneggiare numerosi veicoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

