Parcheggia l' auto per andare a un funerale poi fa retromarcia e investe la moglie per sbaglio

Un dramma improvviso ha sconvolto una tranquilla domenica pomeriggio: un uomo, dopo aver parcheggiato l'auto per partecipare a un funerale, ha accidentalmente investito la moglie durante una manovra di retromarcia. Una sequenza di scelte che avrebbe potuto avere conseguenze ben pi√Ļ gravi, lasciando tutti sotto shock. La vicenda si √® svolta nei pressi della chiesa di‚Ķ, gettando un'ombra di caos e preoccupazione sulla comunit√†.

Aveva fatto scendere la moglie perch√© arrivati a destinazione, ma poi ha deciso di fare un'altra¬†manovra per sistemare l'auto. Un ultimo spostamento che poteva costare caro. Nel tardo pomeriggio di ieri, gioved√¨ 26 giugno, un uomo ha investito accidentalmente la moglie nei pressi della chiesa¬†di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: moglie - auto - parcheggia - andare

Stalking e percosse alla moglie, persino il Gps nella sua auto per pedinarla - LECCE ‚Äď Un uomo di 58 anni √® stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per stalking e percosse nei confronti della moglie.

L'uomo usava l'auto per andare al lavoro e non sapeva che la telecamera fosse attiva. La moglie √® Paola Benini: ¬ęGli avevano detto che era spenta. Anche trovare parcheggio √® un'impresa, ecco com'√® successo¬Ľ. Vai su Facebook

? Parcheggia l'auto per andare a un funerale e investe la moglie per sbaglio; Vertemate con Minoprio, botte e spray urticante contro marito e moglie dopo la lite per il parcheggio; Roberto ‚ÄúRambo‚ÄĚ Bolzoni ucciso a colpi di pistola in auto al parcheggio: il sangue sulla portiera e l'allarme.

Parcheggia l'auto per andare a un funerale e investe la moglie per sbaglio - Lei era appena scesa dall‚Äôauto, un gesto semplice e ripetuto chissà quante volte, per raggiungere la chiesa di San Michele a Prevalle, ... bresciatoday.it scrive

Parcheggia l'auto per andare a bere un caffè ma dimentica di tirare il freno a mano e l'auto finisce nel lago - Ha parcheggiato l'auto per andare a bere un caffè ma si è dimenticato di tirare il freno a mano e l'auto è finita nel lago. Da leggo.it