Parcheggia l' auto per andare a un funerale e investe la moglie per sbaglio

Un momento di dolore e riflessione improvvisamente sconvolto da un tragico incidente: l’auto, parcheggiata in silenzio, ha investito la moglie mentre scendeva, trasformando un giorno di addio in una scena di incredibile sventura. Una vicenda che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e domande senza risposta.

Avevano parcheggiato in silenzio, prima di andare a un funerale. Lei era appena scesa dall'auto, un gesto semplice e ripetuto chissà quante volte, per raggiungere la chiesa di San Michele a Prevalle, dove nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, si stava celebrando l'ultimo saluto a un.

