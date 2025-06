Parcheggi della sopraelevata c’è la convenzione

Dopo mesi di incontri, solleciti e conferenze stampa, finalmente la convenzione per le aree di sosta sotto la sopraelevata di San Benedetto è stata siglata. Due mattine fa, i rappresentanti di provincia e Comune hanno formalizzato l’accordo, annunciato ad aprile dai vertici di Viale De Gasperi. La firma mancava solo all’appello, ma ora tutto è pronto: il futuro dei parcheggi è più vicino che mai. Perché questa attesa?

Sono serviti mesi, incontri, solleciti, conferenze stampa, e alla fine la convenzione per fare le aree di sosta al di sotto della sopraelevata è stata siglata. Due mattine fa i referenti tecnici della provincia di Ascoli e del comune di San Benedetto hanno sottoscritto l'accordo annunciato ad aprile dai vertici di Viale De Gasperi. Alla convenzione ventennale per la concessione in comodato d'uso gratuito mancava, appunto, la firma. Perché attendere tanto? Va detto che i – pochi – lavori per fare le aree di sosta spettano al comune, che solo recentemente ha previsto lo stanziamento di 50mila euro per questa voce di spesa.

