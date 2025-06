Parata Milano Pride 2025 | il percorso gli orari e chi ci sarà Poi il concerto

Milano si prepara a vivere un momento indimenticabile con il Pride 2025, un evento che unisce festa, solidarietà e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Domani, 28 giugno, la città si anima di colori e emozioni con la parata più attesa dell’anno. Ma quali sono il percorso, gli orari e gli ospiti che animeranno questa giornata speciale? Ecco tutte le informazioni da non perdere!

Milano, 27 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito. Domani, sabato 28 giugno, sarà il giorno clou del Milano Pride 2025 – la settimana che ha trasformato il capoluogo lombardo in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ – con l’attesissima parata per le strade del centro cittadino. A che ora sarà? quale percorso farà e chi ci sarà? Ecco tutte le informazioni. Il percorso. Chi ci sarà. Il concerto. Il percorso. La parata del Milano Pride partirà alle 15.30 da via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale, attraverserà viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia; da qui si costeggerrà il Parco Sempione lungo viale Byron, viale Melzi d'Eril per terminare all’ombra dell’ Arco della Pace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it