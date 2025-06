Papa Leone XIV ai nuovi preti | Non lasciatevi affascinare da modelli di prestigio discutibili

Papa Leone XIV, nel suo discorso ai 32 nuovi sacerdoti ordinati a San Pietro, tra cui un italiano, invita a non lasciarsi sedurre da modelli discutibili di prestigio. Ricorda loro l'importanza di rimanere saldi nella fede e di accogliere tutti con carità . Questa chiamata alla sincerità e alla dedizione spirituale è un richiamo universale, che ci invita a riflettere sul vero valore dell’umiltà e del servizio cristiano.

Prevost ordina 32 nuovi sacerdoti (c'è un italiano) a San Pietro: "Siate fermi nella fede e aperti a tutti nella carità".

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

