papa leone ordinazioni sacerdotali a san pietro

In un’atmosfera di solemnità e fede, Papa Leone XIV ha presieduto le ordinazioni sacerdotali presso San Pietro, durante la Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Un gesto di speranza e rinnovamento, con 32 nuovi sacerdoti accolti come testimoni di unità e pace in un mondo spesso lacerato da conflitti. A loro, il Papa ha rivolto un invito a essere fari di luce e amore, portatori di pace e solidarietà.

Celebrazione eucaristica a San Pietro nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù presieduta da Leone XIV. Il Papa ha ordinato 32 nuovi sacerdoti. A loro l'invito del Papa ad essere segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti.

