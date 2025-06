Papa Leone folla di fedeli scatena il caos | gli lanciano un oggetto e rischiano di travolgerlo

paparare l’occasione di vedere da vicino Papa Leone XIV, creando un’atmosfera di gioia e fervore. Tuttavia, l’afflusso massiccio ha trasformato la scena in un caos improvviso, con i fedeli che, nel tentativo di avvicinarsi, hanno rischiato di travolgere il pontefice. La passione e l’entusiasmo dei credenti sono palpabili, ma ora si rende necessario mantenere ordine per garantire la sicurezza di tutti e proseguire con messaggi di pace e speranza.

Papa Leone XIV è stato protagonista di un'accoglienza straordinaria nel cortile di San Damaso durante l'incontro organizzato per la Giornata mondiale contro le droghe. Al termine dell'udienza, una folla di persone si è radunata intorno alle transenne, accogliendo il pontefice con un entusiasmo travolgente. La manifestazione ha visto una partecipazione straordinaria, con centinaia di fedeli e sostenitori che si sono accalcati, cercando di avvicinarsi al Santo Padre per esprimergli la loro devozione. Un episodio curioso con la sciarpa. Durante questo momento di grande affetto popolare, si è verificato un episodio curioso.

