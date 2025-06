Papa Leone contro il riarmo | È frutto della propaganda

Papa Leone XIV si schiera deciso contro il recente aumento delle spese militari, definendolo «false propaganda» che alimenta illusioni e divisioni. In un'epoca di tensioni crescenti, le sue parole invitano a riflettere sulla vera natura del riarmo e sulle sue conseguenze per la pace mondiale. Per comprendere a fondo questa posizione e il suo impatto, è fondamentale analizzare le ragioni dietro questa presa di posizione e il suo significato nel contesto geopolitico attuale.

Papa Leone XIV contro l'aumento delle spese militari appena approvato dalla Nato e contro il mega-piano di riarmo stabilito dall'Unione europea: «false propagande» per costruire la «vana illusione che la

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

